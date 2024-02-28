Uniфикация: старые модели Changan предложат в России под новым брендом

В ноябре 2023 года стало известно, что в 2024-м компания Changan проведёт реорганизацию модельной ряда в России: из него уберут несколько моделей, а ещё две - седан Lamore и кроссовер CS55 Plus - определят в линейку Uni.

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По данным "Китайских автомобилей", Lamore получит название Uni-L, а CS55 Plus - Uni-S. Таким образом, в линейке Uni будет пять моделей.

Ранее "РГ" сообщала, что модельный ряд Changan может поредеть за счёт ухода таких автомобилей, как как CS55, дорестайлинговых CS35 Plus и CS95, CS75 FL и CS85.