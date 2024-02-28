Uniфикация: старые модели Changan предложат в России под новым брендом
В ноябре 2023 года стало известно, что в 2024-м компания Changan проведёт реорганизацию модельной ряда в России: из него уберут несколько моделей, а ещё две - седан Lamore и кроссовер CS55 Plus - определят в линейку Uni.
По данным "Китайских автомобилей", Lamore получит название Uni-L, а CS55 Plus - Uni-S. Таким образом, в линейке Uni будет пять моделей.
Ранее "РГ" сообщала, что модельный ряд Changan может поредеть за счёт ухода таких автомобилей, как как CS55, дорестайлинговых CS35 Plus и CS95, CS75 FL и CS85.
Однако куда более интересная новость про Changan появилась на днях: седан Raeton Plus, который анонсировали для российского рынка, но так и не довезли, может стать прототипом новой "Волги".