Объявлена цена и дата старта продаж нового кроссовера Jetour T2

"Этот полноприводный автомобиль с брутальной внешностью оснащен двухлитровым бензиновым двигателем 245 л.с. Модель представлена у нас в комплектации Expedition и в двух оттенках: серебристом и черном.



Отмечу также, что это вместительный, комфортный кроссовер с такими необходимыми функциями для эксплуатации в зимнее время, как, например, подогрев передних форсунок стеклоомывателя, лобового стекла, боковых зеркал заднего вида, рулевого колеса, передних сидений и 2-го ряда, обогревом заднего стекла.



Также доступен внушительны арсенал режимов движения (спортивный / эко / стандарт / снег / грязь / гравий / смарт), задний межколесный дифференциал с электронным управлением (ELSD), датчик брода, внедорожный низкоскоростной режим круиз-контроля (7-15 км/ч).



Модель оснащена множеством ассистентов и помощников водителя, среди которых - адаптивный круиз-контроль, ассистент помощи при движении в пробках (TJA), интегрированный круиз ассистент (ICA), система аварийного торможения (AEB), система предупреждения о фронтальных столкновениях (FCW), предупреждения о столкновении сзади (RCW), мониторинга слепых зон (BSD), предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA).



Стоит еще назвать предупреждение при открывании дверей (DOW), систему предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS), удержания в полосе движения (LKA), функцию интеллектуального уклонения, систему адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA)", - отметил Дёмкин.