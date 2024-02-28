Номера с новым кодом региона начали выдавать в Тюменской области

Тюменская Госавтоинспекция приступила к выдаче автономеров с кодом региона 172. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Отмечается, что в Тюмени номеров с кодом 72 не осталось. Аналогичная ситуация наблюдается в Тобольске. Как уточняется, выдача регистрационных знаков с трехзначным цифровым регионом в городах началась 27 февраля.

В ГИБДД также сообщили, что в остальных муниципалитетах автономера пока выдаются с кодом 72. Когда они закончатся, в них также начнут выдавать новые, добавили там.

Ранее юрист, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что водители должны содержать номера чистыми, в том числе во время движения автомобиля.