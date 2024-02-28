АвтоВАЗ объяснил высокие цены на Lada Vesta Sportline

У многих автомобильных брендов есть модели, которые выделяются из линейки. На Волжском заводе заявили, что в их модельном ряду такое место занимает «заряженный» флагманский седан — он самый оснащённый, поэтому и стоит дороже других автомобилей бренда. Поэтому в пресс-службе предприятия отметили, что не нужно возмущаться его стоимостью и относиться к нему как к другим моделям.

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«Веста Спортлайн», хоть и производится сотнями (надеюсь, счет дойдёт и до тысяч), — всё равно крайне редкая модель. Если сравнивать с обычными Lada Vesta, которых ежедневно выпускается 800 штук, модель Sportline выпускается в гомеопатических дозах. Иными словами, стоимость этого автомобиля — капля в море, точнее, в средней арифметической от стоимости «Лады», — заявили на предприятии.

Также производитель указывает на внушительный потенциал модели и сравнили её с «тренажёрным залом в миниатюре, созданном для отработки драйверских навыков». Также в пресс-службе указали, что по подвеске отечественный флагман «напоминает среднестатистическую европейскую иномарку», особенно в городском режиме.

По мнению сотрудников предприятия, автомобиль приспособлен для езды по городу, загородному шоссе и даже серпантину. Однако если за руль садится профессиональный гонщик, потенциал машины сразу же раскрывается.

«Но на ближайшей остановке мы поменялись с инструктором, который меня сопровождал. После его слов “а теперь смотри, как надо” жизнь разделилась на до и после. Перегрузки, визг шин, какие-то невообразимо быстрые и агрессивные обгоны и повороты… Всё поплыло перед глазами, как в калейдоскопе», — отметили в компании, при этом не уточнив, проходила поездка по закрытому треку или дорогам общего пользования.