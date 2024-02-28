Hyundai начала продажи нового вэна Staria с гибридной установкой

Hyundai внесла значительные обновления в свою линейку автомобилей, представив гибридную версию своего флагманского минивэна Staria, а также анонсируя серию улучшений для моделей 2024 года. Staria Hybrid выделяется среди прочих за счет своей гибридной силовой установки с 1,6-литровым турбомотором, демонстрируя стремление Hyundai к производству эффективных и экологически безопасных транспортных средств. Этот новаторский гибрид сочетает в себе мощность до 245 лошадиных сил, объединяя работу турбодвигателя объемом 1,6 литра и электромотора.

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Ключевой особенностью модели является функция адаптации к условиям заторов, которая оптимизирует переключение передач и работу ДВС, сокращая частоту ускорений и торможений и повышая комфорт вождения. Staria Hybrid предлагает в стандартной комплектации передовые технологии и опции для удобства, такие как системы предупреждения о столкновении при парковке и контроля качества воздуха. Кроме того, автомобиль оборудован системой климат-контроля с функцией очистки воздуха и мультимедийной системой с камерой заднего вида, пишет SPEEDME.RU.

Обновления модельного ряда Staria 2024 года включают внедрение USB-портов типа C и новейшего поколения «умного ключа». Топовая комплектация Lounge отличается эксклюзивным дизайном и дополнительными удобствами, такими как автоматическое регулирование работы дворников и LED-подсветка.