Мантуров рассказал о «плане Б» подсанкционных Aurus и НАМИ

Производитель люксовых авто Aurus и подведомственное Минпромторгу ФГУП «НАМИ», попавшие под санкции США 23 февраля, были к ним готовы. Как сообщает РИА Новости, вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что у предприятий есть «план Б».

Напомним, что 23 февраля США и Евросоюз ввели новые антироссийские санкции, приуроченные к второй годовщине начала спецоперации на Украине. Ограничения затронули не только РФ, но и Китай, Индию, Турцию, Шри-Ланку, Сербию, Казахстан и Таиланд. Кроме того, расширился список товаров, запрещенных к экспорту в Россию.

«Сказать, что мы их не ожидали или не были к ним готовы, не могу. Все компании, которые получают такую "весточку", уже к ней, естественно, готовы и всегда имеют "план Б"», — заявил Мантуров.