На бывшем заводе Volkswagen в Калуге продлили простой

Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге продлен на неопределенный срок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление первичной профсоюзной организации «Фольксваген Груп Рус».

В обращении подчеркивается, что всем сотрудникам потребуется прибыть на завод 1 марта, чтобы ознакомиться со следующим периодом простоя и формой его организации. Сроки возобновления работы не уточняются.

Автозавод расположен в индустриальном парке «Грабцево» в Калуге. Его производственная мощность оценивается в 225 тысяч автомобилей в год. До введения санкций на фоне спецоперации на Украине предприятие выпускало модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid.