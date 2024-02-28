На бывшем заводе Volkswagen в Калуге продлили простой
Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге продлен на неопределенный срок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление первичной профсоюзной организации «Фольксваген Груп Рус».
В обращении подчеркивается, что всем сотрудникам потребуется прибыть на завод 1 марта, чтобы ознакомиться со следующим периодом простоя и формой его организации. Сроки возобновления работы не уточняются.
Автозавод расположен в индустриальном парке «Грабцево» в Калуге. Его производственная мощность оценивается в 225 тысяч автомобилей в год. До введения санкций на фоне спецоперации на Украине предприятие выпускало модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid.
В мае 2023 года немецкий концерн Volkswagen продал российские активы дочерней структуре дилерского холдинга «Авилон», компании «Арт-Финанс», за 125 млн евро. В начале января губернатор Калужской области Владислав Шапша заявлял, что работу завода должны перезапустить в течение первого полугодия. Прошлый период простоя, объявленный профсоюзом в ноябре 2023 года, заканчивался 29 февраля.