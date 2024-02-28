Росавтодор отчитался о дорожном строительстве за 2023 год

Отчёт за 2023 год предоставлен Общественной палате. Всего в прошлом году компания расширила с двух до четырёх полос 226 км автотрасс, ввела после реконструкции или строительства 233,6 км дорог, а после капитального ремонта — 3,17 тыс. км дорог.

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С отчётом Росавтодора ознакомилась газета «Коммерсантъ». По данным источника, по итогам 2023 года нормативному состоянию отвечало 72,6% федеральных дорог или 44,4 тыс. км. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 76,1%, а по итогам 2022 года — 72,7%. В прошлом году общий объём финансирования составил 921 млрд рублей.

Глава Росавтодора Роман Новиков пояснил, что дорожное строительство в настоящий момент недофинансируется: выделяется всего 60% от предписанных постановлением правительства нормативов. Также снижение показателя соответствия федеральных трасс нормативам в Росавтодоре связали с включением в их число региональных трасс, требующих ремонта. Из-за недостатка средств Росавтодор вынужден частично заменять капитальный ремонт на обычный. На ряде участков ограничиваются лишь заменой покрытия.

До 2027 году нужно привести в нормативное состояние 85% дорог — 136 тыс. км трасс. К концу 2024 года доля федеральных трасс, приведённых к нормативному состоянию, может упасть до 72,5%. Ввести после реконструкции планируется 385,3 км дорог, а после капитального ремонта и ремонта — 3,76 тыс. км.