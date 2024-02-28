Volkswagen ID.4 обзаведется более мощным электродвигателей

Volkswagen представил ряд улучшений для модели ID.4 2024 года, акцентируя внимание на продвинутой аккумуляторной системе, интерактивности интерфейса и повышенной мощности двигателя. В числе нововведений — обновленная аккумуляторная батарея на 82 кВт-ч, которая теперь оснащается иллюминацией элементов управления на 12,9-дюймовом сенсорном экране системы развлечений и информации. Переработки затронули версии автомобиля как с задним, так и с полным приводом, включая улучшенные характеристики задней трансмиссии.

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Дебютировал новый, наиболее мощный в линейке, электродвигатель APP 550, который выдает 282 лошадиные силы и 545 Нм крутящего момента, значительно превосходя предшествующие модели с показателями в 201 л.с. и 310 Нм. Варианты с полным приводом теперь достигают мощности в 335 л.с., с ограничением максимальной скорости до 180 км/ч. Меню мультимедийной системы и панель управления климатом были оптимизированы для обеспечения более интуитивного взаимодействия.

ID.4 2024 года также получил новый дизайн селектора передач и рулевого колеса, заменив традиционный рычаг на более современную и удобную конструкцию стойки у рулевой колонки. В стандартную комплектацию моделей ID.4 S теперь входит подогрев рулевого колеса, пишет SPEEDME.RU. Ценник на обновленный ID.4 начинается с 39 735 долларов за базовую модель с 62 кВт-ч аккумулятором и 44 875 долларов за модификацию с 82 кВт-ч аккумулятором, не включая стоимость доставки в 1 425 долларов. Автомобили, оснащенные аккумуляторами SK On, могут претендовать на федеральный налоговый кредит в размере 7 500 долларов.