Changan может купить находящийся на грани банкротства автобренд HiPhi

Покупателем находящийся на грани банкротства китайской автомобильной компании HiPhi может стать корпорация Changan. Об этом сообщает carnewschina.com.

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До этого появилась информация, что Changan уже купил 51% акций HiPhi, однако в компании это опровергли, пояснив, что пока речь идет только о возможности покупки.

До этого стало известно, что китайский производитель премиальных электрокаров Hiphi, популярных в России, на полгода остановил работу своего единственного завода в городе Яньчэн к северу от Шанхая.