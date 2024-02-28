Changan может купить находящийся на грани банкротства автобренд HiPhi
Покупателем находящийся на грани банкротства китайской автомобильной компании HiPhi может стать корпорация Changan. Об этом сообщает carnewschina.com.
До этого появилась информация, что Changan уже купил 51% акций HiPhi, однако в компании это опровергли, пояснив, что пока речь идет только о возможности покупки.
До этого стало известно, что китайский производитель премиальных электрокаров Hiphi, популярных в России, на полгода остановил работу своего единственного завода в городе Яньчэн к северу от Шанхая.
В распоряжении журналистов оказалась внутренняя памятка, которую Hiphi разослала своим работникам в мессенджере WeChat. В сообщении говорится, что с 18 февраля завод перешел в стадию остановки производства сроком на шесть месяцев. Вход на завод для работников запрещен. Зарплату за январь сотрудникам обещают выплатить в конце февраля, а срок выплаты за отработанные дни в феврале будет определен позднее.