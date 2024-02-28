BMW начала подключать частные eSIM в своих машинах

Начиная с сегодняшнего дня, водители BMW в Германии и Франции имеют возможность подключить персональную eSIM в своем автомобиле, выбрав тарифные планы Ubigi 5G для расширения возможностей инфотеймента и Wi-Fi, независимо от их стандартного мобильного оператора. Эта функция доступна для транспортных средств BMW, оснащенных операционной системой BMW 8, 8.5 и 9, которые поддерживают опцию персональной eSIM (SA6PA), пишет SPEEDME.RU.

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В зависимости от конкретной модели, персональная eSIM обеспечивает доступ к Wi-Fi в автомобиле, стриминговым видеосервисам для передних пассажиров и, в случае с автомобилями серии 7, оснащенными дисплеем BMW Theatre, предоставляет обширный выбор развлечений через Amazon Fire TV.