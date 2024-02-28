Гибрид McLaren Artura сбросил крышу

Родстер оказался мощнее исходного купе, а также отличился рядом интересных новшеств. Среди них — специальная надстройка лонч-контроля для эффектных стартов с пробуксовкой задних колес, модернизированная выхлопная система, скорострельная трансмиссия и, конечно же, крыша со вставкой из электрохромного стекла. Под неё пришлось переделать крышку моторного отсека и внедрить аэротермическую систему охлаждения — ещё одно новшество Artura Spider.

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Гибридный суперкар McLaren Artura Spider отличается от родственного купе не только складной крышей, но и более мощной силовой установкой. Битурбомотор V6 3.0 на родстере выдаёт 605 лошадиных сил вместо 585, поэтому комбинированная отдача достигает 700 сил при прежних 720 Нм крутящего момента. Однако и на этом изменения не заканчиваются. У спайдера доработана выпускная магистраль, в частности, перенастроен резонатор и установлены направленные вверх патрубки конической формы, что улучшило звук на средних и высоких оборотах. За доплату автомобиль оборудуют спортивным выхлопом с симпозером, который транслирует звук прямиком в салон.

McLaren

Также на Artura Spider используются более жесткие опоры двигателя, а подвеска Proactive Damping Control II почти вдвое быстрее реагирует на действия водителя и смену дорожной обстановки. Заодно модернизированы тормоза и перекалибрована АБС. Однако и этого инженерам показалось мало, потому они добавили восьмиступенчатому «роботу» SSG функцию pre-fill. Она создает повышенное давление в гидравлической системе, сокращая время переключений примерно на четверть. Наконец, для эффектных стартов с дымом из под задних колес у лонч-контроля появилась специальная надстройка Spinning Wheel Pull-Away.

McLaren

Большинство этих улучшений достанутся и купе Artura, так что главным новшеством Artura Spider остаётся крыша Retractable Hard Top. Панель из углеродного волокна и композита можно дополнить электрохромным стеклом с технологией Suspended Particle, в затемненном состоянии блокирующим до 96 процентов солнечных лучей. Вся конструкция складывается и раскладывается за 11 секунд при помощи восьми электромоторов и участвует в перенаправлении потоков воздуха к двигателю. Шум в салоне при езде с убранным верхом снижают щитки Гёрни на рамке лобового стекла и новая аэротермическая система охлаждения с четырьмя раздельными каналами.

McLaren