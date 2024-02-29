Mercedes-Benz прекратил разработку гибрида седана и кроссовера

Компания Mercedes-Benz решила отказаться от дальнейшей работы над новым автомобилем, который сочетает в себе дизайн и функционал седана и кроссовера. Об этом сообщает motor1.com. Машина должна была стать первенцем нового класса Sport Utility Sedan (SUS).

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Отмечается, что концепт будущей модели, который назывался Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, был представлен в 2018 году в Германии. Это был электромобиль длиной 5260 мм, с силовой установкой мощностью 738 л.с., полным приводом и батареей емкостью 80 кВт.ч. В Mercedes-Benz заявлял о запасе хода более 500 км. Максимальная скорость ограничена отметкой в 250 км/ч.