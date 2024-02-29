Тысячи сотрудников покинули российские автозаводы

Это следует из статистических данных, опубликованных Петростатом. Максимально на предприятиях автопрома Санкт-Петербурга, включая поставщиков, работало 12 тыс. человек. Теперь таковых осталось всего 4 000. Это связано с простоем производственных мощностей по выпуску автомобилей, полуприцепов и прицепов.

О значительном снижении числа граждан, занятых на производстве автомобилей в Санкт-Петербурге, сообщил сайт РБК со ссылкой на данные Петростата. Теперь в этой сфере в Северной столице заняты примерно 4 000 человек. В 2023 году число работников, занятых на производстве автотранспортных средств, сократилось вдвое по отношению к 2022 году.

Ранее, напомним, стало известно, что в России упало производство автомобилей, комплектующих и топлива. В январе показатели резко ухудшились. Это следует из опубликованной Росстатом свежей статистики. В целом промышленное производство в январе 2024 года оказалось на 4,6% выше, чем в январе 2023 года, но к декабрю 2023 года показатели отрицательные — минус 19,3%. Автопром поддерживает данный тренд.