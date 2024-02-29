В России отзовут грузовики из-за несрабатывания блока "ЭРА-ГЛОНАСС"

В России отзовут 209 грузовиков китайской компании Dongfeng, реализованных с ноября 2022 года по август 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта .

Компания «Дунфэн Мотор Рус» предупредит владельцев грузовиков, которые попали под отзыв, о необходимости посетить дилерский центр для ремонтных работ. Дожидаться сообщения при этом необязательно — водитель может сам определить, нужна ли ему замена. Для этого нужно сопоставить VIN-код машины с перечнем Росстандарта или воспользоваться интерактивным поиском.