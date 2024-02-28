В Россию привезут бюджетные электрокроссоверы Geely с необычным дизайном

Небольшую партию автомобилей в ближайшее время собирается привезти в нашу страну по схеме параллельного импорта одна из частных компаний, занимающаяся продажей машин из Поднебесной. На родине электрокар представили в 2022 году. Минимальная стоимость модели на домашнем рынке начинается от 90 тысяч юаней (чуть больше миллиона рублей по текущему курсу).

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Geometry E представляет собой четырехметровый электрокроссовер, ориентированный на молодых покупателей. Внешне батарейная модель отличается «глухой» радиаторной решеткой, узкой светодиодной оптикой, выполненной в виде сплошной линии, а также необычными задними фонарями, утопленными ручками дверей и 16-дюймовыми колесными дисками.

В список опций кроссовера входит цифровая приборная панель, селектор переключения передач в виде шайбы, а также cветодиодный индикатор возле лобового стекла, который с помощью разной подсветки оповещает водителя о запуске двигателя, открытых дверях или других ситуациях.

В движения Geometry E приводит 81-сильный электромотор. В зависимости от емкости батареи кроссовер может проезжать без подзарядки от 320 до 400 километров. Максимальная скорость модели составляет 120 километров в час.

В дилерском центре сообщили, что первая партия Geometry E появится в России до конца весны нынешнего года. Несмотря на то, что в Китае стоимость электрокара начинается от 90 000 юаней (около миллиона рублей), у нас кроссоверы, скорее всего, будут стоить значительно дороже.