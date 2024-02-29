Более 330 тысяч Jeep Grand Cherokee отзовут из-за проблем с рулевым колесом

В документах, опубликованных во вторник Национальной администрацией безопасности дорожного движения США, автопроизводитель сообщает, что шаровой шарнир верхнего рычага и поворотный кулак могут отсоединиться. Это в свою очередь приведет к потере механизма крепления колеса и неизбежной аварии.