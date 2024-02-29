Более 330 тысяч Jeep Grand Cherokee отзовут из-за проблем с рулевым колесом
Компания Chrysler отзывает более 330 тысяч автомобилей Jeep Grand Cherokee из-за неисправности рулевого колеса.
Отзыву подлежат 338 238 автомобилей Chrysler Jeep Grand Cherokee L 2021-2023 годов выпуска и Jeep Grand Cherokee 2022-2023 годов выпуска, сообщает ABC News.
В документах, опубликованных во вторник Национальной администрацией безопасности дорожного движения США, автопроизводитель сообщает, что шаровой шарнир верхнего рычага и поворотный кулак могут отсоединиться. Это в свою очередь приведет к потере механизма крепления колеса и неизбежной аварии.
В сообщении автопроизводителя указывается, что владельцы автомобилей могут обратиться к дилерам для бесплатной замены стяжных болтов верхнего рычага подвески. В компании не уточнили, касается ли это правило иностранных дилерских центров Chrysler.