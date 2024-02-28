Новая Tesla Roadster будет тратить на разгон до «сотни» меньше секунды

О невероятных характеристиках будущего серийного электромобиля сообщило издание «Газета.Ru» со ссылкой на Илона Маска. При этом основатель американской корпорации заявил, что данная характеристика далеко не главная особенность автомобиля, презентация которого планируется до конца нынешнего года.

© Tesla

Илон Маск сообщил, что на сегодняшней день инженеры Tesla завершили проектирование серийного Roadster, а также согласовали дизайн будущего электрокара. Глава корпорации заявил, что презентация модели станет самой яркой в истории автомобилестроения, а другой подобной машины больше никогда не будет. При этом бизнесмен подлил масла в огонь, заявив, что Tesla Roadster с трудом можно назвать автомобилем.

Первая концепция Roadster появилась в 2017 году. Ожидается, что серийный электрокар сможет разгоняться до 400 километров в час, а также проезжать без подзарядки около тысячи километров. Премьера электрокара должна состояться до конца этого года. Первые покупатели смогут получить свои модели в 2025 году. Предварительно Tesla Roadster оценивают в 200 000 – 250 000 долларов (примерно от 18 до 23 миллионов рублей).