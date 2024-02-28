В Казахстане за превышение скорости хотят штрафовать на 45 000 рублей

Документом предлагается скорректировать статью 592 локального Кодекса об административных правонарушениях. Так, за превышение скорости на величину 60 км/ч и более водителей хотят штрафовать водителей на 40 месячных расчётных показателей — это 147 680 тенге (30 200 рублей).

Для любителей скорости, совершивших повторное нарушение (в течение одного года после первого), готовится штраф на 60 месячных расчётных показателей, то есть 221 520 тенге (45 300 рублей). Как предполагают авторы инициативы, это должно повысить безопасность дорожного движения.

По словам разработчиков проекта поправок, необходимость корректировки КоАП назрела давно. Так, за четыре месяца 2023 года на дорогах Алматинской и Жамбылской областей камерами при разрешённых 60 км/ч была зафиксирована скорость проезжающих автомобилей 233 и 220 км/ч.

В целом по стране скорость на величину от 80 до 160 км/ч водители превысили 1436, на 80 км/ч — 1230, на 100 км/ч — 171, на 120 км/ч — 28, на 140 км/ч — 5, а на 160 км/ч — 2 раза. То есть казахстанские автомобилисты оказались не самыми ответственными водителями.