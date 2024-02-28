В Восточной Европе возник ажиотажный спрос на Geely Coolray
С января по декабрь прошлого года экспортное подразделение Geely Auto реализовало по всему миру 63 000 таких вседорожников. Что неудивительно: в сегменте компактных кроссоверов модель является одним из самых выгодных предложений во многих странах.
Кроссовер, преимущественно ориентированный на молодую аудиторию, на текущий момент является одной из самых популярных моделей группы Geely Auto. С 2018 года, когда вседорожник справил мировую премьеру, его продажи превысили отметку 800 000 автомобилей более чем на 40 экспортных рынках.
В одном только 2023 году «поднебесный» автопроизводитель продал по всему миру 63 000 «Кулреев». Притом на многиг рынках появился рестайлинговый вариант. Он доступен для покупателей из России, Чили, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, Бахрейна, Ливана, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Кыргызстана, Парагвая, Эквадора и Мексики.