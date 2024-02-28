В Восточной Европе возник ажиотажный спрос на Geely Coolray

С января по декабрь прошлого года экспортное подразделение Geely Auto реализовало по всему миру 63 000 таких вседорожников. Что неудивительно: в сегменте компактных кроссоверов модель является одним из самых выгодных предложений во многих странах.

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Кроссовер, преимущественно ориентированный на молодую аудиторию, на текущий момент является одной из самых популярных моделей группы Geely Auto. С 2018 года, когда вседорожник справил мировую премьеру, его продажи превысили отметку 800 000 автомобилей более чем на 40 экспортных рынках.