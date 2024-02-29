Aston Martin перенес дебют своего первого электромобиля

Британский производитель дорогих спортивных автомобилей собирается в ближайшую пару лет выпустить несколько подключаемых гибридов.

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Компания Aston Martin в течение последних нескольких лет находится в состоянии перманентной перестройки, подробнее об этом мы рассказывали минувшей осенью. Нет ничего удивительного в том, что планы производителя меняются под воздействием различных внешних факторов. Как сообщалось в конце прошлого года, компания думает о том, чтобы свернуть проект среднемоторного спорткара Vanquish. Теперь стало известно об очередных изменениях, которые связаны с «электричками» бренда.

Колеса.ру

О том, что в планах Aston Martin на ближайшие несколько лет появились корректировки, сообщает Autocar со ссылкой на председателя правления компании Лоуренса Стролла. Он, в частности, отметил, что компания откладывает дебют своего первого электромобиля с 2025 на 2026 года. Он объяснил это решение тем, что потребительский спрос на «зелёные» модели не настолько высокий, как рассчитывали в компании пару лет назад в рамках разработки проекта. «Потребительский спрос растёт не теми темпами, о которых думали аналитики и политики», — добавил Лоуренс Стролл.

Колеса.ру

Напомним, первым электромобилем Aston Martin должен стать полноприводный кроссовер, в основу которого ляжет платформа разработки британского производителя, которая будет сочетать электронику Mercedes-Benz с «железом» Lucid (обе компании являются партнёрами Aston Martin). По предварительным данным, эта электрическая платформа получит до четырёх моторов (по одному на колесо), совокупная мощность этой установки может превысить 1500 л.с.

Колеса.ру

Как стало известно ранее, на разработку этой «тележки» был потрачен и грант от некоммерческой организации APC (Advanced Propulsion Center), финансируемой британским правительством, в размере 9 млн фунтов стерлингов. Тогда же сообщалось, что, согласно стратегии, вся линейка бренда к 2030 году должна быть полностью электрифицирована (в ней будут только электромобили и plug-in гибриды).

По словам Лоуренса Стролла, пока что в компании решили сосредоточиться на разработке моделей с PHEV-установками. В издании отметили, что ближайшим подключаемым гибридом станет среднемоторный спорткар Valhalla, который оснащается 4,0-литровым битурбомотором V8 от Mercedes-AMG, работающим в тандеме с двумя электромоторами. Совокупная отдача равна 950 л.с., максимальный крутящий момент – 1000 Нм. Дальнобойность при движении чисто на электротяге составляет скромные 15 км. Продажи этого суперкара начнутся в последнем квартале текущего года.

Ещё, по данным британского издания, в Aston Martin решили «убить» проект Lagonda. Напомним, речь идёт о выпуске моделей класса люкс – суперседана и SUV – под отдельным суббрендом; ожидалось, что они станут полностью электрическими конкурентами автомобилям марки Bentley.