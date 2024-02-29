Названы автомобили, в которых можно перевозить до трёх детей

Перевозка нескольких детей — стресс, а выбор автомобиля, который позволит делать это безопасно, вызывает ещё большее напряжение. При покупке автомобиля для семьи из пяти человек первоочередной задачей становится поиск машины, в которой будет достаточно места для трёх автокресел, а также всего багажа и вещей, необходимых для поездок семьёй: коляски, беговелы, игрушки, одежда и прочие необходимые вещи в дороге.

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Cadillac Escalade

Премиальный внедорожник способен перевозить всю семью: в нём достаточно места для трёх детских автомобильных кресел на трёх рядах сидений. В числе удобных для семьи функций — опциональная развлекательная система для пассажиров, которые сидят сзади, с двумя 12,6-дюймовыми дисплеями, чтобы занять детей во время долгих поездок, и холодильник на центральной консоли, чтобы все были сыты и довольны.

Escalade оснащается 6,2-литровым двигателем V8 мощностью 420 л.с., он работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, доступен дизельный двигатель мощностью 277 л.с. А для тех, кто не хочет идти на компромисс, предлагается версия Escalade V с наддувным 6,2-литровым V8 мощностью 682 л.с. Escalade доступен как с задним, так и с полным приводом.

Kia Carnival

Этот автомобиль изобрёл новый сегмент автомобилей — нечто среднее между кроссовером и минивэном. На первый взгляд Carnival представляет собой SUV продуманному дизайну, который придаёт ему агрессивный внешний вид. Но на самом деле внутри скрывается минивэн, рассчитанный на 8 пассажиров. Это минивэн для людей, которые не хотят, чтобы соседи знали, что у них есть минивэн.

В среднем ряду (или на среднем и заднем ряду для более удобного доступа) легко поместятся три детских автокресла. В качестве опции также предлагаются разделённые «капитанские кресла» второго ряда. Силовая установка представлена 3,5-литровым V6 с отдачей 290 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Hyundai Ioniq 5

Этот просторный электромобиль создавался специально для экосознательных семей. В последние годы сектор электромобилей развивается семимильными шагами, и теперь у водителя, который хочет возить нескольких детей и при этом минимизировать воздействие на окружающую среду, есть отличный выбор. Hyundai Ioniq 5 — компактный электрический кроссовер, который при этом достаточно вместителен для всей семьи: на его просторном заднем сиденье могут поместиться три детских кресла, а багажник достаточно велик, чтобы вместить среднюю двухместную коляску.

Доступно несколько версий электрической трансмиссии Ioniq 5: базовая версия с задним приводом и одним электродвигателем в паре с батареей стандартного диапазона выдаёт 168 л.с. Более высокие комплектации предлагаются с приводом на заднюю ось или AWD, с батареей большей ёмкости. Модель RWD с одним двигателем и более ёмкой батареей развивает 225 л.с.; версия AWD с двумя двигателями имеет комбинированную мощность 320 л.с. Запас хода Ioniq с увеличенным запасом хода составляет 487 км.

Volvo XC40

Современная интерпретация легендарных универсалов Volvo, на которых дети 80-х и 90-х отправлялись в семейные путешествия, XC40 — это забавный кроссовер, который поддерживает репутацию шведского бренда в области безопасности и практичности.

Несмотря на компактность, XC40 имеет просторный салон, в котором достаточно места для установки трёх автокресел. Интерьер функциональный и приятный, а продуманные решения для хранения (например, крючок для пакетов с едой и съемный контейнер для мусора) сделают семейную жизнь менее беспорядочной.

XC40 оснащается 2,0-литровой рядной четвёркой с турбонаддувом, работающей в паре с 48-вольтовой гибридной системой и развивающей 247 л.с.; восьмиступенчатая автоматическая коробка передач передает мощность на все четыре колеса.

Subaru Forester

Полностью новый Forester 2025 года выпуска, который выйдет весной 2024 года, ознаменует начало шестого поколения модели, получившей несколько обновлений, в том числе больше места для пассажиров. Компактный, но практичный кроссовер Forester — идеальный выбор для семей, желающих отправиться в путешествие по проторенным дорогам. Предыдущее поколение Forester включало опцию отделки "Wilderness" с увеличенным дорожным просветом и вездеходными шинами, идеально подходящую для вылазок на природу.

Несмотря на то, что Forester достаточно мал для маневрирования по узким грунтовым дорогам и городским улицам, на заднем сиденье достаточно места для установки трёх детских кресел. Информационно-развлекательная система также получила обновление в 2025 году, а в более высоких комплектациях — 11,6-дюймовый сенсорный экран и беспроводную зарядку для телефона.