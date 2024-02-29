Россияне смогут оформить ОСАГО на день

Со 2 марта 2024 года автомобилисты смогут оформить ОСАГО на один день. Об этом говорится в поправках в федеральный закон «Об ОСАГО». Они вводят понятие краткосрочного договора обязательного страхования.

«Владелец транспортного средства вправе заключить договор страхования на срок от одного дня до трех месяцев. Краткосрочный договор вступает в силу через три дня после предоставления документов страховщику», — пишут «Известия» со ссылкой на поправки.

На данный момент заключить ОСАГО на срок менее года можно только в определенных случаях. Например, на транспортное средство, которое зарегистрировано в иностранном государстве, или в случае покупки автомобиля для следования к месту регистрации, отмечают в Российском союзе автостраховщиков. В отличие от обычных договоров ОСАГО, стоимость краткосрочных страховок будут определять сами страховые компании.