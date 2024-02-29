Минпромторг РФ окажет АвтоВАЗe поддержку для снижения долговой нагрузки

«АвтоВАЗ» должен был поддержать поставщиков компонентов, чтобы они получили возможность увеличить мощности и подготовить свои производства под растущие объемы. И мы как раз думаем оказать им поддержку по снижению долговой нагрузки, но пока еще не выработали окончательное решение», — сказал Мантуров.