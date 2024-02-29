Второе поколение Haval Dargo получит в России другое имя

Ожидаемый в России кроссовер Dargo второй генерации, именуемый в Китае Haval DaGou (H-Dog), получит на международных рынках другое имя. Всё потому, что модель позиционируется в качестве другого автомобиля.

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Haval провёл анонс новинок для рынка ЮАР, среди которых присутствовал кроссовер H7. Это и есть китайский DaGou. Под таким же индексом кроссовер появится и в России - об этом стало известно ещё в конце декабря 2023 года.

Более того, есть примерные сроки и цена нового Haval H7: в производство на заводе в Туле кроссовер должны запустить в августе, а в продаже автомобиль может появиться в октябре по цене 3,2-4,5 млн рублей.

Второй "Дарго" чуть крупнее, имеет другие внешность и салон, более мощный двигатель, работающий в паре с 9-ступенчатым "роботом" (версии с младшим силовым агрегатом также остались в строю). Привод - передний или подключаемый через муфту полный, но в РФ новый Haval H7 будет представлен только в версиях 4WD.