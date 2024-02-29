В России серьезно подешевели автомобили восьми марок

Глядя на прайс-листы разных автомобильных брендов, кажется, что цены на автомобили в России практически не меняются. И формально так и есть, если бы не было прямых скидок – подавляющее большинство машин теперь дешевеют или дорожают именно за счет них.

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Таким образом, в феврале доступнее стали автомобили восьми марок, а дороже – только двух, подсчитали «Автоновости дня» в ходе регулярного мониторинга сайтов и прайс-листов автопроизводителей.

Одними из первых в этом месяце в России резко подешевели оба пикапа Great Wall: и «младший» Poer, и флагманский Poer KingKong. За счет появившейся с февраля «прямой выгоды» первый стал доступнее на 200 тыс. рублей, а второй – на 300 тыс. рублей.

Тем же путем, что и Great Wall, сначала пошла Omoda, объявив прямую скидку на кроссовер С5 в размере 140-240 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Чуть позже, несколько дней спустя, упоминание о прямой скидке из «прайса» исчезло.

Снизить цены прямой скидкой решил и родственный «Омоде» бренд Jaecoo, который, не меняя их, предложил на прошлогодние версии кроссовера J7 «специальную выгоду», сделавшую их дешевле на 50 – 200 тыс. рублей.

По тому же принципу действовал и FAW, предложивший на кроссовер Bestune T77 и лифтбек Bestune B70 прямую скидку в размере 300 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно. При этом для лифтбека такой дисконт предлагается только при покупке автомобиля 2022 года выпуска.

Еще одним «китайцем», подешевевшим за счет прямой скидки в феврале, стал относительно новый для российского рынка кроссовер Forthing T5 Evo, у которого она составила 200 тыс. рублей. На эту самую сумму он стал доступнее во всех комплектациях сразу.

Тем временем JAC решил обойтись без скидок и просто снизил цены на две свои модели – кроссовер JS6 и лифтбек J7. Первый подешевел на 429-499 тыс. рублей, а второй в одной из комплектаций стал доступнее на 399 тыс. рублей.

Аналогично снизил цены и премиальный суббренд FAW – Hongqi. Его среднеразмерный кроссовер HS5 в обеих комплектациях без всяких скидок подешевел на 400 тыс. рублей.

Одна модель также стала доступнее у Exeed. У купе-кроссовера Exeed RX, вышедшего на российский рынок в июле прошлого года, появилась новая комплектация Prestige. Она стала только второй в его линейке, но при этом снизила минимальную стоимость модели сразу на 300 тыс. рублей.

Наконец, отдельно отметим Haval, который за февраль успел обновить прайс-листы у четырех своих кроссоверов. Во-первых, это Dargo, который со сменой года производства подорожал на 50 – 80 тыс. рублей, а также бюджетный M6, ставший одновременно и доступнее, и дороже на 100 тыс. рублей.

Во-вторых, новые «прайсы» получили Haval F7 и F7x. Цены на них тоже не изменились, но выросла «прямая выгода», за счет которой ряд их комплектаций (те, что с 2,0-литровым 190-сильным двигателем и полным приводом) подешевели на 50 тыс. рублей доступнее.