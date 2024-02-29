Toyota отзовет более 661 тыс. внедорожников и пикапов

Компания Toyota объявила о проведении двух новых отзывных кампаний, под которые подпадают в общей сложности 661 663 внедорожника и пикапа. Причиной отзыва стали проблемы с трансмиссией и задней осью.

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Один из отзывов охватывает около 381 000 пикапов Toyota Tacoma, выпущенных в период с 2022 по 2023 год. У попавших под отзыв пикапов на задних мостах могут присутствовать остатки сварки, которые не удалили в процессе производства. Это может привести к ослаблению или даже отсоединению стопорных гаек, что, в свою очередь, может негативно повлиять на устойчивость и эффективность торможения автомобиля.

Уведомлять владельцев попавших под отзыв пикапов о необходимости посетить дилерский центр для проведения осмотра и ремонта производитель начнет в апреле. Все работы будут проводиться бесплатно.

Второй отзыв включает 281 663 автомобиля. Под эту отзывную кампанию попали в общей сложности три модели: Toyota Tunda, включая Tundra Hybrid, Lexus LX600 2022—2024 года и Toyota Sequoia 2023—2024 года.