Haval рассекретил название нового кроссовера, который ждут в России

Речь идет о DaGou второго поколения, который появился в Китае год назад — за пределами КНР он получит индекс H7. Причем «первый» DagGou продается на экспортных рынках, включая Россию, под именем Dargo, однако второе поколение будет позиционировать как отдельная модель. На днях H7 анонсировали в ЮАР, пишут местные СМИ, а в обозримом будущем он появится и в других странах. Новинку ждут и у нас.

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Официальных изображений Haval H7 пока нет — кроссовер лишь показали на слайде южноафриканским журналистам. Однако ничем другим, кроме названия, он не отличается от «второго» DagGou для китайского рынка. У него несущий кузов и базовый передний привод, а дизайном он напоминает Dargo первого поколения, но при этом выглядит более выразительно. Кроме того, он крупнее Dargo — например, длина составляет 4,7 метра против 4,62 метра у знакомой нам модели.

В салоне у DaGou/H7 виртуальная панель приборов и отдельно стоящий планшет мультимедийной системы. Вероятно, будут панорамная крыша, проекционный дисплей и адаптивный круиз контроль — все это есть у модели в КНР.

По неофициальным данным, Haval H7 предложат в ЮАР с бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра, а альтернативной выступит гибридная силовая установка на базе 1,5-литрового ДВС. Причем бензоэлектрический вариант ожидается и на российском рынке.