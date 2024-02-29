В Якутии запретили брать на работу в легковом такси мигрантов

Власти Республики Саха (Якутия) запретили нанимать иностранных граждан для работы в легковом такси, автомобильных грузоперевозках, в мастерских по ремонту автомобилей и мотоциклов. Указ, опубликованный на портале нормативных правовых актов, подписал глава Якутии Айсен Николаев.

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Запрет будет действовать весь 2024 год. Работодателям дали три месяца, чтобы привести кадровый состав своих компаний в соответствие с новыми требованиями.

Мигрантам также запретили заниматься сельским и лесным хозяйством, охотой, рыболовством, рыбоводством, обрабатывающим производством, строительством, оптовой и розничной торговлей, работать в гостиницах и на предприятиях общепита, в сфере недвижимости.

В перечень запретов также вошли некоторые виды экономической деятельности, в том числе связанные с образованием и работой в области здравоохранения и социальных услуг.