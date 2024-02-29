Bugatti представляет родстер W16 Mistral: прощальный аккорд двигателя W16

Bugatti расширяет свою легендарную линейку Chiron, представляя новый шедевр на автомобильном рынке — родстер W16 Mistral. Этот уникальный автомобиль отличается от своих предшественников открытым верхом, став первым родстером в современном портфолио французской марки. С особенной гордостью в Bugatti заявляют, что W16 Mistral является последним автомобилем марки, оснащенным легендарным двигателем W16, что делает его не только произведением автомобильного искусства, но и историческим символом эпохи.

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Bugatti W16 Mistral воплощает в себе инновационный подход к дизайну и инженерии, представляя собой нечто большее, чем просто родстер. Эта модель претерпела значительные изменения не только во внешнем виде, но и в самой сути своей конструкции.

Bugatti Chiron W16 Mistral.Источник фото: BugattiКузов автомобиля, выполненный в новом дизайне, сочетает в себе современные композитные материалы и элементы, изготовленные методом 3D-печати из титана и алюминия, что делает его не только визуально привлекательным, но и технологически продвинутым.

Вдохновение для создания Mistral было почерпнуто из исторического Bugatti Type 57 Roadster Grand Raid 1934 года, от которого дизайнеры переняли V-образное ветровое стекло, трансформировавшееся в элегантный «козырёк», обрамляющий боковые стекла. Это придает автомобилю уникальный и узнаваемый облик.

Решетка радиатора, символ Bugatti, получила более объемную и выразительную форму, что подчеркивает мощный характер Mistral. Система воздухозаборников была пересмотрена для оптимизации охлаждения мощного двигателя, расположенного за пассажирским салоном, что является отсылкой к легендарным предшественникам Mistral.

Завершают образ вертикальные фары, напоминающие по дизайну модели Divo и La Voiture Noire. Они не только выполняют свою основную функцию, но и служат аэродинамическим элементом, улучшая потоки воздуха вокруг автомобиля. Все эти детали в совокупности делают Bugatti W16 Mistral настоящим произведением автомобильного искусства, отмечая новую главу в истории марки.

Особенностью нового гиперкара Bugatti W16 Mistral является его X-образный задний фонарь, который не только добавляет автомобилю выразительности, но и служит важной функцией вентиляции для боковых масляных радиаторов. Эта деталь обеспечивает эффективное управление охлаждением мощного двигателя, создавая оптимальный перепад давления между воздухозаборниками и выпускными отверстиями.

Интерьер Mistral украшен элементами из титана и алюминия, обработанными из цельного куска металла, что подчеркивает высокий уровень мастерства и внимание к деталям. Необычная тканевая отделка дверных панелей и рычаг коробки передач, выполненный из алюминия с элементами дерева и янтарной вставкой, украшенной скульптурой «танцующего слона» от Рембрандта Бугатти, добавляют салону уникальности.