Почти половина россиян готова пересесть на электромобили при определенных условиях

Почти половина (41%) россиян готовы пересесть на электромобили, если они будут стоить дешевле, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 2,9 тыс. человек.

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По их словам, пока стоимость таких машин слишком высокая, поэтому они не могут себе их позволить. Еще 26% опрошенных отметили, что купили бы электромобили, если бы в России была более развита инфраструктура для них, в частности, стало бы больше зарядных станций. Чуть меньше, 25% респондентов ответили, что от покупки такого авто их останавливает то, что они недолго держат заряд.

11% участников опроса предложили отменить налог на электротранспорт не только в Москве, но и в других регионах. 9% готовы приобрести электрокар при условии бесплатного предоставления КАСКО и ОСАГО, 3% — выбрали вариант «другое». Они сообщили, что для такой покупки им не хватает сразу многих условий.

«Куплю, когда на одном заряде можно будет проезжать минимум 1 тыс. км, кругом будут зарядные станции, зарядка будет осуществляться быстро, и электрокар легко будет переносить наши морозы», — сказал участник опроса.