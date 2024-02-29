«В соцсетях люди возмущаются: ну вот, дожили, уже и Vesta стоит под два с половиной миллиона! Lada Vesta Sportline это не просто автомобиль. Это настоящий тренажерный зал в миниатюре, созданный для отработки драйверских навыков. Благодаря плотной подвеске машина напоминает среднестатистическую европейскую иномарку», — говорится в сообщении.