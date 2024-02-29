Марка Oting дала старт продаж внедорожника "Паладин" в РФ

В России стартовали официальные продажи внедорожника Oting "Паладин": "это автомобиль японского концерна, с японским двигателем, созданный по японским технологиям", говорят о нём в компании, имея в виду родословную, идущую от Nissan Terra.

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"Паладин" имеет габариты 4882х1850х1815 мм и колёсную базу 2850 мм. В основе лежит рамная конструкция, передняя подвеска - независимая двурычажка, задняя - многорычажная, зависимая.

Вне зависимости от комплектации модель комплектуется двигателем Mitsubishi 4K31 объёмом 3.0 литра с турбонаддувом, отдача - 218 л.с. и 360 Нм. Мотор сертифицирован под топливо АИ-92 и выше. Коробка передач - классический автомат.

В оснащение модели, помимо прочего, входят: 12-дюймовый экран мультимедиа и шесть динамиков, светодиодная оптика, беспроводная зарядка для смартфона, люк с электроприводом, парктроники, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, интеллектуальная система помощи водителю ADAS и система электронного контроля устойчивости ESC.

В базовой версии "Делюкс" стоимостью 3 799 000 рублей у "Паладина" задний привод. Полноприводные модификации стоят от 4 249 000 рублей за версию "Премиум" с блокировками центрального и заднего дифференциалов, дополнительная блокировка переднего дифференциала появляется с комплектации "Интеллект" стоимостью 4 399 000 рублей. Топовое исполнение "Престиж" оценивается в 4 499 000 рублей.