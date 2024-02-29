Mercedes-Benz собирается построить небоскреб в Майами

Изысканные автомобильные марки, в том числе Porsche, Bentley и Aston Martin, уже вложили свой вклад в городской пейзаж Майами, создавая роскошные жилые высотки. К этой тенденции теперь присоединилась и Mercedes-Benz, анонсировав начало работы над уникальным многоназначительным жилым комплексом в сотрудничестве с JDS Development.

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Предложенный проект обещает разнообразие жилых помещений, от компактных апартаментов до просторных трехкомнатных квартир, а также включает в себя коммерческие площади, зоны отдыха, гостиничные номера и парковочные места. Размещенный в районе Brickell, этот 67-этажный комплекс предложит 791 жилую единицу по ценам от $550 000 за мини-квартиру до $4 миллионов за люксовые апартаменты, пишет SPEEDME.RU.