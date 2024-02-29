Mercedes-Benz собирается построить небоскреб в Майами
Изысканные автомобильные марки, в том числе Porsche, Bentley и Aston Martin, уже вложили свой вклад в городской пейзаж Майами, создавая роскошные жилые высотки. К этой тенденции теперь присоединилась и Mercedes-Benz, анонсировав начало работы над уникальным многоназначительным жилым комплексом в сотрудничестве с JDS Development.
Предложенный проект обещает разнообразие жилых помещений, от компактных апартаментов до просторных трехкомнатных квартир, а также включает в себя коммерческие площади, зоны отдыха, гостиничные номера и парковочные места. Размещенный в районе Brickell, этот 67-этажный комплекс предложит 791 жилую единицу по ценам от $550 000 за мини-квартиру до $4 миллионов за люксовые апартаменты, пишет SPEEDME.RU.
Для разработки архитектурного облика новостройки были приглашены дизайнеры Mercedes-Benz, которые воплотили фирменную философию «Чувственной Чистоты», характерную для дизайна их автомобилей, в архитектурный стиль здания. Их подход объединяет инженерную точность с эстетическими, чувственными формами. Этот проект не только усилит репутацию Mercedes-Benz в архитектурном мире Майами, но и обеспечит его жителям непревзойденные виды на городские пейзажи, береговую линию и океан. Начало заселения запланировано на 2027 год, что сделает район еще более привлекательным и уютным для жизни.