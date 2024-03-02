АвтоВАЗ отзовет для ремонта обновленные Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» отзовет для ремонта обновленные автомобили Lada Vesta. Об этом сообщает сайт «Лада.Онлайн».

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«Владельцам Lada Vesta NG из списка были разосланы сообщения о необходимости посетить дилерский центр Lada. В автоцентре будет выполнена замена подрулевых переключателей. В зависимости от автомобиля будет поменян один или два рычага переключения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отзывная кампания проводится в связи с тем, что у обновленных Lada Vesta выявлены проблемы в работе указателей поворотов и стеклоочистителей, особенно в морозную погоду.

Все работы для владельцев будут проведены бесплатно.