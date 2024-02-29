Мишустина попросили повременить с новыми правилам взимания утильсбора

С инициативой выступил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Законотворец указал премьер-министру Михаилу Мишустину на многочисленные обращения граждан, не понимающих новые правила взимания сбора.

© Quto.ru

В беседе с «Известиями» лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий пояснил, что новые правила взимания утильсбора за автомобили, вступившие в силу с 1 августа 2023 года, вводят граждан в заблуждение: в сложной ситуации, по его словам, оказалось множество людей. Сбор был увеличен в десятки, а в некоторых случаях и в сотни раз — он может достигать половины стоимости самого автомобиля.

«Люди покупают машины за границей и перегоняют их в Россию, в первую очередь, чтобы сэкономить. Из-за непонимания тонкостей новой системы сбора конечные покупатели, иногда обманутые перекупщиками, оказываются должны государству огромные суммы. Иной раз размер утилизационного сбора бывает даже выше половины рыночной стоимости автомобиля», — конкретизировал автор обращения.

В связи с данными обстоятельствами группа депутатов просит премьер-министра Мишустина внести изменения в постановление правительства «Об утилизационном сборе в отношении колёсных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним», а именно установить переходный период действия принятых положений и определить, что в отношении граждан, которые заключили договоры на приобретение автомобилей или ввезли их в Россию до 01 апреля 2024 года, применяются действовавшие ранее (до 01 августа 2023 года) суммы утилизационного сбора, а также условия их применения и расчёта.