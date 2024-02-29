Кроссовер Lexus NX получил новую версию

Компания Lexus выпустила в Японии компактный кроссовер Lexus NX в новом исполнении «Overtrail». Он уже доступен в салонах бренда по всей стране в трех версиях: NX450h+, NX350h и NX350.

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Lexus NX с пакетом «Overtrail» отличается увеличенной жесткостью кузова, усовершенствованной подвеской и повышенным комфортом и управляемостью. Внешне кроссовер в новом исполнении можно узнать по измененной решетке радиатора, окрашенным в черный цвет дверным ручкам и корпусам зеркал, рейлингам на крыше, 18-дюймовым дискам с внедорожными шинами и увеличенному на 15 мм дорожному просвету.