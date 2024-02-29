Производство легковых автомобилей в России продолжает сокращаться

В январе 2024 года отечественные автомобильные заводы выпустили 42,1 тысячи таких машин, что на 24,2 процента меньше, чем в декабре 2023-го. Тогда объемы производства снизились к ноябрю на 13,6 процента. Таким образом, отрасль сбавляет темп два месяца подряд. Однако по сравнению с началом 2022 года рост колоссальный: почти в два раза, или на 90,1 процента, говорится в отчете Росстата.

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Грузовых автомобилей в январе выпустили 12,9 тысячи штук, что на 22,6 процента меньше, чем в декабре 2023 года. В годовом сравнении объем вырос в 2,2 раза. Выпуск автобусов массой более пяти тонн упал к декабрю еще сильнее — на 39,5 процента, но за год увеличился в 1,9 раза.

Заводы за месяц собрали 14,6 тысячи двигателей внутреннего сгорания. Падение к декабрю составило 14,7 процента, рост к январю 2023-го — 37,4 процента.

Отмечается, что одна из причин, сдерживающих рост производства, — кадровый голод.