Восемь автобрендов снизили цены на свои машины в России

Приведен список автомобилей, которые подешевели и подорожали в феврале. За второй месяц зимы десять компаний скорректировали прайс-листы — в основном это коснулось прямых скидок. У восьми марок автомобили стали стоить дешевле, а у одной — дороже, сообщает портал «Автоновости дня». Так, например, оба пикапа Great Wall, представленные на российском рынке, с февраля можно купить с дополнительной выгодой. А единственной компанией, скорректировавшей цены в сторону повышения, оказалась Lada.

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Начнем с марок, автомобили которых подешевели не из-за прямых скидок, а за счет снижения РРЦ — это JAC и Hongqi. У первого были внесены корректировки в стоимость кроссовера JS6 и лифтбека J7, они стали дешевле на 429-499 тысяч и 399 тысяч рублей соответственно. Hongqi в свою очередь опустил рекомендованные цены на HS5 — этот кроссовер подешевел в обеих представленных комплектациях на 400 тысяч рублей. Наконец, Exeed ввел в линейку RX в базовой комплектации Prestige, с появлением которой начальная стоимость модели снизилась на 300 тысяч рублей.

Остальные же компании в списке ограничились прямыми скидками. У Great Wall можно купить пикапы Poer и Poer KingKong с выгодой 200-300 тысяч рублей. Omoda ввела скидку на кроссовер С5 в размере 140-240 тысяч рублей. Родственный Jaecoo пошел тем же путем: J7 2023 года можно купить дешевле на 50-200 тысяч рублей. FAW ввел выгодное предложение при покупке кроссовера Bestune T77 (300 тысяч рублей) и лифтбека Bestune B70 (100 тысяч рублей).

Новинка российского рынка, Forthing T5 Evo, с учетом прямой скидки теперь стоит на 200 тысяч рублей дешевле. Ну а Haval F7 и F7x в некоторых комплектациях стали доступнее на 50 тысяч рублей.

Отдельно стоит упомянуть Haval Dargo, который со сменой года производства подорожал на 50-80 тысяч рублей, а также бюджетный M6, ставший одновременно и доступнее, и дороже на 100 тысяч рублей.