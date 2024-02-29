Военные получат новые парковочные льготы в Питере

Депутаты законодательного собрания Ленинградской области по требованию региональной прокуратуры приняли законопроект, который позволяет участникам военных действий и гражданам, которые их перевозят, бесплатно оставлять свои транспортные средства на платных парковках.

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На расширении списка льготников настоял глава прокуратуры Ленинградской области Сергей Жуковский, который заявил, что «социальный и общественный эффект» от принятия законопроекта «несравним с недополученным доходом от его реализации.

К слову, во сколько именно обойдётся нововведение региональному бюджету, по словам чиновника, «подсчитать невозможно». Дело в том, что пока военные действия не завершились, подсчитать и определить точное количество льготников не удастся.

К слову, сами платные парковки в Ленинградской области пока находятся на стадии проекта. Ранее в предложением ввести плату за стоянку в Мурино, Кудрово и других крупных городах в регионе выступил депутат Никита Коваль, однако инициатива не нашла поддержки.