Названа китайская марка, у которой нет дефицита запчастей в России

Одна из проблем, с которыми могут сталкиваться российские автолюбители, выбравшие китайскую модель, запчасти - их наличие и сроки доставки в первую очередь. Тем не менее, есть марки из КНР, которые отладили поставки комплектующих.

"Changan заявила об отсутствии нехватки запчастей для своих автомобилей в России и наличии исчерпывающего запаса комплектующих и расходных материалов", - пишут "Известия" со ссылкой на российский офис Changan.

В компании заявили, что случай почти с полугодовым ожиданием запчастей, является единичным.

Также отмечается, что срок поставки автокомпонентов не превышает установленный логистикой график от Москвы до домашнего региона отдельно взятого дилера. В Подмосковье у Changan расположен крупный склад, обеспечивающий почти 90% запросов запчастей от дилеров. В месяц здесь разгружают до 30 контейнеров с комплектующими.