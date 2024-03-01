На БЕЛАЗе выпустили 3500-й самосвал грузоподъемностью 55 тонн

Когда эксперты автопрома констатируют возросший интерес к белорусским тяжеловесам грузоподъемностью 55 тонн, они, прежде всего, подчеркивают, что в этих машинах "реализованы передовые технические решения и внедрены новые узлы и системы". Именно такая модель БЕЛАЗА с цифрой 3500 сошла в последний день зимы с конвейера автогиганта, информирует БЕЛТА.

© Российская Газета

Создатели самосвалов отмечают, что данные машины получили многодисковые маслоохлаждаемые тормоза, усиленный ведущий задний мост, большое количество электронных компонентов в системах контроля, диагностики и безопасности.

А в этом году, рассказал технический директор БЕЛАЗа Сергей Лесин, на предприятии "планируют произвести 55-тонный самосвал с гидромеханической коробкой передач планетарного типа, которая расширит портфель заказов и позволит удвоить цифру по выпуску такой техники".

Кстати, еще четыре года назад и на разрезе "Саяно-Партизанский" в Красноярском крае наращивание добычи каменного угля связывали с использованием белорусского тяжеловеса, который и сегодня считается одним из самых востребованных транспортных средств на рынке горнодобывающей техники и входит в топ-3 по объемам продаж.

На предприятии уточнили, что первый БЕЛАЗ-7555 был собран в 1994 году, а это значит, что "коллектив отмечает еще один юбилей - тридцатилетие ценного опыта в создании 55-тонных самосвалов".