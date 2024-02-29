В Чечне разработали минометный багги

Чеченская компания «Чаборз» выиграла грант в 150 млн рублей на разработку новой модели высокомобильного специального транспортного средства типа багги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и энергетики республики Адама Хакимова.

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По словам Хакимова, первый образец новой модели чеченского вездехода планируют презентовать на Международной выставке-форуме «Россия». В качестве варианта вооружения багги впервые предлагается кочующий 120-мм миномет, развертывание и свертывание которого производится с помощью специального электромеханического привода.

Кроме того, предполагается, что новый багги сможет вывозить раненых и перевозить боеприпасы.