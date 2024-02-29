Новая Honda Civic станет масл-каром: Mitsuoka M55 отправят в серию

Пятидверку с дизайном в ретро-стиле планируют вывести на рынок в следующем году. Технику модель разделит с донорской Хондой.

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В прошлом году небольшая японская компания Mitsuoka отпраздновала 55-летие. Сегодня компания славится моделями с обликом в стиле ретро, созданными на основе серийных машин других брендов. К своему юбилею Mitsuoka подготовила концепт M55, который, как тогда сообщалось, был вдохновлен американскими масл-карами из 1970-х. Донором же для него стал нынешний хэтчбек Honda Civic (в Японии Civic-седан не продают).

Представляя шоу-кар, фирма отдельно заявила о том, что у нее нет планов довести его до серии. Но при этом Mitsuoka все же запустила форму обратной связи на специальном сайте новинки. Так вот теперь компания сообщила, что приняла решение выпустить Mitsuoka M55: мол, было получено множество положительных откликов, в том числе, более 1300 человек воспользовалось той самой формой. В серийную модель M55 превратится под конец 2025 года. При этом тираж, вероятно, будет небольшим.

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Внешне «эмку» с исходным Civic не перепутаешь, у модели Mitsuoka свои бамперы, решетка и оптика, на багажной двери есть ребристая накладка. А вот внутри хэтч M55 практически дословно повторил донорскую Хонду, разве что заменили эмблему, ну и еще у кресел другая обивка.

Колеса.ру

Техника, разумеется, перейдет с Honda Civic, но пока неизвестно, будет ли это «традиционный» хэтч или гибрид (о начинке концепта компания не рассказывала). Стандартная пятидверка Хонды в Японии доступна с бензиновым турбомотором 1.5 (182 л.с.), а у гибридной версии установка e:HEV на основе атмосферника 2.0.

Колеса.ру