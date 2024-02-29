Краш-тест выявил сильные и слабые стороны электрического Toyota bZ4X

Безопасность электрического кроссовера Toyota проверила австралийская организация ANCAP, которая, в отличии от EuroNCAP, при оценке отдает предпочтение системам активной безопасности для предотвращения аварий. И bZ4X справился со всеми испытаниями на отлично: он заработал максимальные пять звезд.

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Впрочем, без нареканий не обошлось — при определенных ударах водитель и пассажиры рискуют получить травмы.

Результаты у Toyota bZ4X следующие: защиту водителя и пассажиров эксперты оценили на 88 процентов, пешеходов — на 79 процентов, а работу систем помощи — на 93 процента. Особенно в ANCAP похвалили системы экстренного торможения и удержания в полосе движения.

По итогам фронтального удара со смещением выяснилось, что при таком ДТП водитель рискует получить травму грудной клетки, а передний пассажир — ранить ноги. А вот для пешеходов главную опасность представляют передние стойки электрокара.

Можно сравнить результаты ANCAP с EuroNCAP. В европейском краш-тесте, который Toyota bZ4X прошел в 2022 году, кроссовер заработал 88 процентов за защиту водителя и взрослых пассажиров, 79 процентов за безопасность пешеходов и 91 процент за работу вспомогательных систем.

Toyota bZ4X продается с 2021 года, и практически сразу после выхода на рынок он столкнулся с серьезной проблемой: оказалось, что при резких поворотах и торможении могут отвалиться колеса. Toyota пришлось объявить отзывную кампания и даже пообещать выкупить дефектные электромобили у недовольных клиентов.