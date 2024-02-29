Renault больше не будет экспортировать в Европу электроседаны для такси

Mobilize, дочернее предприятие Renault Group, остановило импорт китайских седанов, предназначенных для использования в службах такси и вызова автомобилей в Европе, из-за отсутствия ожидаемого интереса к данной услуге со стороны клиентов. В 2021 году Mobilize анонсировало планы по ввозу электроседана Limo, созданного на базе китайского автомобиля EZoom Yi от Jingliang Motors, в Европу.

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Презентация модели состоялась в Мадриде в сотрудничестве с Cabify, а дальнейшее расширение предполагалось в Париже, пишет SPEEDME.RU. Однако, из-за недостаточного спроса, Mobilize приняло решение прекратить проект Limo. Этот шаг последовал за закрытием службы каршеринга Zity в Париже, запущенной в 2021 году, оставив сервис работать только в трех городах, включая Мадрид.