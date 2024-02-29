Renault больше не будет экспортировать в Европу электроседаны для такси
Mobilize, дочернее предприятие Renault Group, остановило импорт китайских седанов, предназначенных для использования в службах такси и вызова автомобилей в Европе, из-за отсутствия ожидаемого интереса к данной услуге со стороны клиентов. В 2021 году Mobilize анонсировало планы по ввозу электроседана Limo, созданного на базе китайского автомобиля EZoom Yi от Jingliang Motors, в Европу.
Презентация модели состоялась в Мадриде в сотрудничестве с Cabify, а дальнейшее расширение предполагалось в Париже, пишет SPEEDME.RU. Однако, из-за недостаточного спроса, Mobilize приняло решение прекратить проект Limo. Этот шаг последовал за закрытием службы каршеринга Zity в Париже, запущенной в 2021 году, оставив сервис работать только в трех городах, включая Мадрид.
Теперь Mobilize сосредоточилось на предложении услуг по продаже энергии для владельцев электромобилей, обещая сокращение счетов за электричество на 50% за счет возврата энергии обратно в сеть в периоды пикового потребления. Это стало возможным благодаря внедрению технологии двунаправленной зарядки в новом Renault 5 и последующих моделях электромобилей Renault. Цель Renault — увеличить долю доходов от Mobilize до 20% от общего дохода группы к 2030 году, в сравнении с текущими 6%.