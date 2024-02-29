Что происходит с производством, импортом и ценами на шины в России

В компании АвтоСпецЦентр (АСЦ) сообщили о снижении средней цены на автомобильные шины. Там отметили, что стоимость упала на 5% - с 6300 рублей до 6000 за единицу, передает «Комсомольская правда».

Как отмечается, подобная динамика наблюдается в связи с пополнением российского рынка «недорогой резиной из Китая». Дорогие премиальные бренды, в свою очередь, исчезают с рынка РФ, говорится в публикации.

Специалисты напоминают о том, что из шести иностранных шинных компаний собственные производства в России остались только у двух — Pirelli (в Кирове и Воронеже), а также Yokohama (под Липецком). Однако подчеркивается, что вторая фирма собирается покинуть рынок России.

Остальные предприятия были переданы российским собственникам, напоминает издание.

«Из тех предприятий, где переход от иностранного собственника к российскому прошел наиболее безболезненно, можно отметить завод Nokian Tyres. Сейчас там выпускаются шины под маркой Ikon Tyres», — отмечается в статье.

Эксперты также перечислили преимущества шин китайских марок, которые активно выходят на российский рынок. По словам эксперта компании «Колеса Даром» Андрея Молодовского, у таких шин очень широкая линейка. По его словам, среди китайских шин премиальными являются Nankang, Triangle, Maxxis. Однако их качество нельзя сравнить с шинами премиального класса европейских брендов, отметил собеседник.

Среди менее дорогих марок — Evergreen, Linglong, Kapsen, Sailun, добавил эксперт.