Что происходит с производством, импортом и ценами на шины в России
В компании АвтоСпецЦентр (АСЦ) сообщили о снижении средней цены на автомобильные шины. Там отметили, что стоимость упала на 5% - с 6300 рублей до 6000 за единицу, передает «Комсомольская правда».
Как отмечается, подобная динамика наблюдается в связи с пополнением российского рынка «недорогой резиной из Китая». Дорогие премиальные бренды, в свою очередь, исчезают с рынка РФ, говорится в публикации.
Специалисты напоминают о том, что из шести иностранных шинных компаний собственные производства в России остались только у двух — Pirelli (в Кирове и Воронеже), а также Yokohama (под Липецком). Однако подчеркивается, что вторая фирма собирается покинуть рынок России.
Остальные предприятия были переданы российским собственникам, напоминает издание.
«Из тех предприятий, где переход от иностранного собственника к российскому прошел наиболее безболезненно, можно отметить завод Nokian Tyres. Сейчас там выпускаются шины под маркой Ikon Tyres», — отмечается в статье.
Эксперты также перечислили преимущества шин китайских марок, которые активно выходят на российский рынок. По словам эксперта компании «Колеса Даром» Андрея Молодовского, у таких шин очень широкая линейка. По его словам, среди китайских шин премиальными являются Nankang, Triangle, Maxxis. Однако их качество нельзя сравнить с шинами премиального класса европейских брендов, отметил собеседник.
Среди менее дорогих марок — Evergreen, Linglong, Kapsen, Sailun, добавил эксперт.
Ранее в пресс-службе Минтранса рекомендовали россиянам пока не стоит спешить с заменой зимних шин на летние. Там отметили, что до конца текущей недели в столичном регионе ожидаются слабые морозы.