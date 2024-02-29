В ФНС напомнили, кто из автовладельцев заплатит налог на роскошь

До 31 марта 2024 года Министерству промышленности и торговли РФ будет необходимо опубликовать новый перечень машин, которые подпадают под повышенный налог на роскошь. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на преcс-офисы Федеральной налоговой службы (ФНС) и Минпромторга.

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В ФНС заявили редакции, что налог на роскошь начисляют собственникам автомобилей с помощью повышающего коэффициента «3». Для подсчета транспортного налога необходимо умножить налоговую ставку на мощность двигателя. В случае роскошных моделей эта сумма умножается еще на один показатель — «3».

Он действует в отношении легковых машин средней ценой от 10 млн до 15 млн руб. включительно (с года выпуска должно пройти не более 10 лет), а также легковых автомобилей средней ценой от 15 млн руб. (не более 20 лет).

В регионах установлены разные суммы транспортного налога. В столице минимальная ставка пошлины — 12 руб. за 1 лошадиную силу. Авторы публикации напоминают о том, что она применяется к машинам мощностью менее 100 лошадиных сил. При этом ставка увеличивается с повышением мощности мотора, говорится в статье.

«Автомобили мощнее 250 л. с. облагаются ставкой в 150 руб. за 1 л. с., машины мощностью от 225 до 250 л. с. имеют ставку 75 руб., а модели мощностью от 175 до 225 л. с. — ставку 65 руб. за 1 силу», — пишет издание.

Также подчеркивается, что налоговых льгот по транспортному налогу для пенсионеров в России нет. Дополнительные налоговые льготы для граждан различных категорий могут предусматриваться законами субъектов России, отметили в ФНС.