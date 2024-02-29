Время досмотра транспорта не должно превышать 10 минут

Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что фуры, стоящие на таможне часами, необходимо досматривать за 10 минут.

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«Водители фур стоят на таможенных постах часами, это не должно превышать 10 минут, задача для Минтранса, технологии позволяют это сделать», — сказал Владимир Путин.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и в ряде российских кинотеатров.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

До того губернатор Калининграда Антон Алиханов сообщил, что Литва снова стала задерживать большегрузы из Калининграда, пропуская через границу за сутки вдвое меньше фур, чем возможно.