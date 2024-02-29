Evolute намерен установить новый рекорд скорости на Байкале

С 27 февраля по 2 марта происходит уникальное мероприятие в автоспорте — XII фестиваль «Дни скорости на льду Байкала», где участники испытывают свои машины на ледовой трассе. В этом году среди претендентов на установление новых скоростных рекордов выделяется электромобиль Evolute i-JET от российского бренда EVOLUTE.

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Фестиваль славится заездами на ледовой трассе длиной около 15 км, созданной на поверхности озера Байкал, где средняя скорость может превышать 300 км/ч. Участникам предстоит пройти дистанции 1 км и 500 метров как с неподвижного старта, так и с движения, при этом результаты будут определяться по среднему времени за два проезда в разных направлениях. Заезды привлекают как владельцев стандартных автомобилей, так и специализированных гоночных машин, пишет SPEEDME.RU.